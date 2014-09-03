На "СКА Арене" завершился монтаж несущих металлоконструкций кровли

Специалисты установили все 20 ферм общим весом 3700 тонн.

На строительной площадке нового ледового стадиона "СКА Арена" завершился монтаж несущих металлоконструкций центрального купола кровли. Об этом сообщила пресс-служба ООО "СКА Арена".

Специалисты установили все 20 ферм общим весом 3700 тонн. На данный момент ведётся черновая отделка помещений с 1 по 5 этажи, монтируются инженерные сети и лифты. Уже на 40% выполнено остекление тёплого контура здания.

По окончании строительства это будет самый большой ледовый дворец в мире. На хоккейных матчах в нем смогут находиться одновременно 21,5 тысяч болельщиков. Строительство планируется завершить в конце этого года.

Видео: ВКонтакте / СКА Арена