Объем торгов нефтепродуктами на бирже снизился на 6,7%

По итогам первого полугодия денежный оборот площадки остался практически на прежнем уровне.

По итогам первого полугодия объем реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже сократился на 6,7 процента и составил около 17 млн тонн. При этом денежный оборот площадки сохранился почти на уровне прошлого года и достиг 1,012 трлн рублей.

Наиболее заметное снижение зафиксировали в сегменте бензина. За январь-июнь объем продаж уменьшился на 13,5 процента — до 4,465 млн тонн. Реализация бензина АИ-92 снизилась на 13,7 процента, АИ-95 — на 13,1 процента.

Продажи авиакеросина за полугодие сократились на 32,3 процента и составили 546 тыс. тонн. Объем реализации топочного мазута уменьшился на 9,4 процента — до 880 тыс. тонн. При этом положительную динамику показали сжиженные углеводородные газы. Их продажи выросли на 7,3 процента и достигли 1,421 млн тонн.

В июне снижение объемов торгов усилилось. Продажи бензина сократились на 23,9 процента, дизельного топлива — на 35,4 процента, авиакеросина — на 62,8 процента, а топочного мазута — на 7,1 процента. Одновременно реализация СУГ увеличилась на 27,1 процента. В целом объем торгов нефтепродуктами на бирже в июне снизился на 24,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,311 млн тонн.

Ранее мы сообщили о том, что за год сбережения петербуржцев выросли на 1,1 трлн рублей.

Фото: Pxhere