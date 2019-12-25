Экс-директор РКЦ "Прогресс" приговорен к 8,5 годам колонии

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате имущества.

Бывший генеральный директор акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" Александр Кирилин приговорен к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на источник в суде.

Уголовное дело против Кирилина было заведено зимой 2018 года. Следствие выяснило, что "Прогресс" закупил оборудование по завышенной цене. Из-за этого поставщику было переплачено более 125,7 миллионов рублей. Также сотрудники "Прогресса" в течение командировки в ФРГ потратили безосновательно более 745 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 126 миллионов рублей.

Кроме того, было выяснено, что в 2017 году Кирилин растратил вверенное ему имущество на сумму 3,5 миллиона рублей.

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате имущества. Свою вину Кирилин не признал. Ему предстоит отбыть свое наказание в колонии общего режима сроков на 8,5 лет, а также выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал сына основателя и экс-генерального директора компании Petropavlovsk Алексея Масловского. Ранее его объявили в международный розыск. Ему вменяется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

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