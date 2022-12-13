Экс-директор Нацразведки США призвал начать беспокоиться из-за России

Джон Рэтклифф считает, что РФ и КНР испытывают США на прочность.

Бывший директор американской национальной разведки Джон Рэтклифф призвал власти страны начать беспокоиться из-за китайско-российского партнерства. В эфире телеканала Fox News эксперт пояснил, что своей внешней политикой президент РФ Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпин пытаются указать на угасающий мировой авторитет Вашингтона. При этом администрация президента Джо Байдена своими действиями лишь подтверждает эту позицию.

Мы должны начать беспокоиться. Путин и Си встречались и раньше, но то, как они открыто говорят о новом мировом порядке – яркий показатель изменения отношения России и Китая, а также их союзников, к США. Джон Рэтклифф, экс-глава нацразведки США

Джон Рэтклифф добавил, что после бегства американских военных из Афганистана в 2021 году Москва и Пекин увидели слабость Вашингтона, поэтому сейчас испытывают его на прочность.

Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках".

Фото и видео: Fox News