Во Франции рассказали о том, что США не относятся к Европе как к союзнику.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе отныне не хотят поддерживать жизнеспособность НАТО, а стран — членов альянса воспринимают в настоящее время не иначе, как расходный материал. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала CNews бывший европейский депутат от Парижа Филипп де Вилье. Иностранный политический деятель пояснил, что такой поворот во внешней политике Белого дома стал возможен после того, как ухудшились отношения с рядом элит в Европе, включая и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

НАТО сейчас на грани смерти, и прежде всего нужно объяснить почему. Потому что отец-основатель больше не хочет этого союза, он не узнает свое дитя. А ведь НАТО — это его ребенок, ребенок Америки, созданный для того, чтобы поработить Европу. Филипп де Вилье, евродепутат от Парижа

