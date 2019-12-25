Глава МИД Японии с иронией описал условия встречи глав МИД G7 во Франции

Тосимицу Мотэги рассказал о том, как прошли переговоры с коллегами из Европы.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с иронией описал местным парламентариям условия, в которых проходила встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов саммита G7 во Франции. Иностранный чиновник из Токио объяснил в рамках своего выступления в верхней палате законодательного органа Японии, что участникам пришлось вести переговоры в холодном помещении.

Даже министр иностранных дел Германии, сидевший рядом со мной, говорил, что холодно, так что условия были довольно суровые. Я считаю, что достижение согласия по ключевым вопросам, включая принятие такого заявления, имело большое значение. Тосимицу Мотэги, глава МИД Японии

Дипдомат уточнил, что рабочая встреча проходила в монастыре, расположенном на родине главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро. Однако уже на второй день осле начала мероприятия помещение всё же удалось немного прогреть. В Японии сочли, что несмотря на обстановку, переговоры были хорошими, а стороны откровенно обменялись позициями и мнениями, согласовали друг с другом ключевые вопросы.

