Экс-депутат ЗакСа Дмитрий Тугов стал зампредом комитета по соцполитике Петербурга

На прошедших в сентябре выборах Тугов не смог переизбраться в городской парламент.

В пятницу, 14 января, стало известно, что бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Тугов стал заместителем председателя Комитета по социальной политике. Данные о руководителях обновились на сайте комитета.

По данным пресс-службы Смольного, с декабря прошлого года Тучков курирует вопросы семейной и демографической политики, опеки и попечительства.

Дмитрий Тучков в сентябре 2016-го был избран депутатом ЗакСа 6-го созыва. На прошедших в сентябре выборах Тугов не смог переизбраться в городской парламент.

Стало известно, что глава экономической полиции Петербурга, его заместитель и шеф СБ уволены из МВД с формулировкой "в связи с нарушениями условий контракта". Действующие сотрудники полиции отметили, что "таких репрессий еще не было". по итогам той же проверки был отстранен начальник кадров ГУ МВД полковник Моргунов.

Ранее часть непривитых сотрудников аппарата мировых судей Невского района Петербурга отстранили от работы. Как рассказали в Смольном, сотрудники пока не предоставили никаких уважительных причин для отказа от вакцинации или медотводов.

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

