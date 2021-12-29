Стало известно, что глава экономической полиции Петербурга, его заместитель и шеф СБ уволены из МВД

Действующие сотрудники полиции отметили, что "таких репрессий еще не было".

В четверг, 13 января, из МВД уволены глава экономической полиции Петербурга, его заместитель и шеф собственной безопасности уволены. Об этом сообщает 47news.

Согласно приказу МВД по результатам внеочередной проверки, полковники Смирнов, Ульянов и Васильев уволены из органов с формулировкой "в связи с нарушениями условий контракта".

Как сообщает 47news, действующие сотрудники полиции отметили, что "таких репрессий еще не было".

Добавим, что по итогам той же проверки был отстранен начальник кадров ГУ МВД полковник Моргунов. Ему предложили занять должность руководителя полиции Всеволожского района Ленобласти, хотя ранее планировалось только понизить его до заместителя. По данным 47news, Моргунов выбирает сейчас между Всеволожском и "гражданкой".

Ранее часть непривитых сотрудников аппарата мировых судей Невского района Петербурга отстранили от работы. Как рассказали в Смольном, сотрудники пока не предоставили никаких уважительных причин для отказа от вакцинации или медотводов.

Фото: Piter.tv