Часть непривитых сотрудников аппарата мировых судей Невского района Петербурга отстранили от работы

Как рассказали в Смольном, сотрудники пока не предоставили никаких уважительных причин для отказа от вакцинации или медотводов.

Часть сотрудников сотрудников аппарата мировых судей Невского района Петербурга отстранили от работы. Это произошло потому, что они не сделали прививку от коронавируса. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов.

Как рассказали в пресс-службе, несколько сотрудников с утра отстранили от работы. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности не допустил до работы представителей аппарата.

В ведомстве добавили, что вернуться к работе они смогут только после предоставления сертификатов о прививках или медотводов. Как рассказали в Смольном, сотрудники пока не предоставили никаких уважительных причин для отказа от вакцинации или медотводов.

Ранее петербургский инвестор подал иск на 100 млн рублей против фильма Собчак "Инфоцыгане". Мужчина считает, что слово "инфоцыгане" нарушает сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ и является возбуждением ненависти к этнической группе граждан РФ, параллельно унижая их честь и достоинство.

Фото: Piter.tv