Петербургский инвестор подал иск на 100 млн рублей против фильма Собчак "Инфоцыгане"

По словам Бриза, в ролике определение "инфоцыгане" — символ мошенничества и предпринимательской нечистоплотности в сфере обучающих услуг.

Петербургский инвестор Сергей Бриз подает иск в суд на 100 млн рублей против телеведущей Ксении Собчак. Бриз полагает, что Собчак в своем фильме "Инфоцыгане", размещенном на платформе Youtube, использовала национальность как ругательство и символ обмана, оскорбив целую этническую группу. Об этом в понедельник, 20 декабря, он сообщил в своем Instagram.

По словам Бриза, в ролике определение "инфоцыгане" — символ мошенничества и предпринимательской нечистоплотности в сфере обучающих услуг. Также мужчина сообщил, что Собчак использует национальность как ругательство, как символ обмана и мошенничества, оскорбляя целую этническую группу цыган численностью порядка 800 тыс. человек в России.

Мужчина считает, что слово "инфоцыгане" нарушает сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ и является возбуждением ненависти к этнической группе граждан РФ, параллельно унижая их честь и достоинство.

Сергей Бриз в своем иске требует 100 млн рублей, а также удаление ролика. Сообщается, что деньги инвестор направит в ФНКА Российских Цыган.

Ранее Киркоров показал клип к официальному саундтреку фильма "Елки 8". На большой экран фильм выйдет 30 декабря.

Фото: kino-teatr.ru

