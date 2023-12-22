Инвестор построит школу на 1320 мест в Приморском районе

На территории рядом со школой расположится спортивный кластер и зона отдыха с детскими площадками.

Рядом с корпусами 8 и 9 жилого квартала ЦДС "Чёрная Речка" началось строительство образовательного учреждения на 1320 мест.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", новое учебное заведение будет иметь два бассейна, столовую, медицинский блок, актовый зал на 900 посадочных мест, библиотеку с несколькими читальными залами, большой и малый спортивные залы. Для удобства маломобильных групп населения в здании будут установлены три пассажирских лифта. В здании предусмотрен выделенный блок начальной школы для создания комфортных условий учебы. На территории рядом со школой расположится спортивный кластер и зона отдыха с детскими площадками.

Здание школы будет введено в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее в Усть-Славянке и Шушарах построили школы на 1650 и 825 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"