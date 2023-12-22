В Усть-Славянке и Шушарах построили школы на 1650 и 825 мест

Застройщики получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

В рамках работы с инвесторами в Петербурге перед новым 2024 годом достроили новые школы на 1650 и 825 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы в Пушкинском районе. Четырёхэтажное здание на Старорусском проспекте, дом 3, корпус 3, строение 1, состоит из трёх блоков: основной и средней школы и блока общешкольных помещений. Начальная школа будет размещена на двух этажах и максимально изолирована, для неё предусмотрен собственный вход, гардероб и вестибюль. Учебное заведение рассчитано на 1650 учеников. В школе есть столовая, два бассейна, медицинский кабинет, два спортзала. На прилегающей территории будут построены спортивные площадки, футбольное поле, площадки для отдыха учащихся, зона для проведения массовых мероприятий.

В Невском районе на Гудиловской улице, дом 6, корпус 3, строение 1 построена школа на 825 мест. Начальные и средние классы разведены по разным блокам. В школе предусмотрены два бассейна с дорожками по 25 и 10 метров, актовый зал, мастерские и мультимедийные кабинеты. Здание школы разделено на две основные обособленные группы помещений – учебную и спортивно-общешкольную. Главный вход в школу соединяет блоки здания, в вестибюле которого сможет разместиться одновременно большое количество посетителей.

Фото: портал "Строительный Петербург"