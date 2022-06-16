ВТБ проинвестирует строительство трамвайной линии из Петербурга во Всеволожск

Общий объем инвестиций превысит 100 млрд рублей

Банк ВТБ поможет правительству Ленинградской области развивать транспортную инфраструктуру. К такому соглашению стороны пришли на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

В частности, речь идет о строительстве трамвайных линий от Петербурга до Новосаратовки и до Всеволожска, пятом и шестом этапе Широтной магистрали скоростного движения. За пределами Петербурга трасса протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска, а также до Мурманского шоссе.

Сегодня мы подписываем соглашение с крупнейшим инвестором в инфраструктуру России, опыт ВТБ важен нам для реализации дорожно-транспортных проектов. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти.

Общий объем инвестиций превысит 100 млрд рублей. Проекты были рекомендованы к включению в госпрограмму "Развитие транспортной системы".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленинградской области появится ветропарк мощностью 71,4 МВт..

Видео: правительство Ленинградской области