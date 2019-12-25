В Ленинградской области появится ветропарк мощностью 71,4 МВт.

Предполагаемая выработка – более 260 000 МВт·ч "зеленой" электроэнергии.

В Ленинградской области появится первый в регионе ветропарк мощностью 71,4 МВт. Соглашение о сотрудничестве подписано губернатором 47 региона Александром Дрозденко и гендиректором ООО "Ветропарк" Игорем Брызгуновым в рамках ПМЭФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Планируемая мощность создаваемого ветропарка "ВЭС Свирица" составит порядка 71,4 МВт, объем инвестиций – более 7,3 млрд рублей, предполагаемая выработка – более 260 000 МВт·ч "зеленой" электроэнергии. Этого хватит для энергоснабжения более пяти тысяч домохозяйств.

Компания намерена осуществить строительство на территории РФветропарков мощностью более 750 МВт, в том числе более 250 МВт – в Ленинградской области. Рассматриваются локации в Волховском, Волосовском, Лужском, Подпорожском районах региона.

Также в Ленобласти начнут производить удобрения из отходов птицефабрики и построят предприятие по производству биоразлагаемой посуды.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти