В Ленобласти начнут перерабатывать отходы птицефабрики и производить из них удобрения

Планируемый объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей. В его основе – выпуск сложных органоминеральных удобрений на основе переработанного куриного помета.

В Ленобласти стартует проект по переработке отходов птицефабрики и производству из них удобрений. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Завод по производству органических и органоминеральных удобрений в Кингисеппском районе планирует построить компания "Фортис". Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель гендиректора ООО "Фортис" Игорь Василенко в рамках ПМЭФ.

Я рад, что сегодня это направление развивается, появляются новые технологии переработки и новая продукция, востребованная нашими аграриями. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Планируемый объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей. В его основе – выпуск сложных органоминеральных удобрений на основе переработанного куриного помета. Биосырье на переработку будет поставлять "Птицефабрика "Северная" из Кировского района – ежесуточно около 500 тонн. На предприятии будет создано 60 новых рабочих мест.

Завод планирует выпускать около 150 тысяч тонн органических минеральных удобрений в год. При этом утилизироваться будет до 200 тысяч тонн агропромышленных отходов.

Также в Ивангороде появится предприятие по производству биоразлагаемой посуды.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти