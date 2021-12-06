При попадании посуды в окружающую среду она разлагается на углекислый газ, углерод, песок и воду.

Новое предприятие по производству биоразлагаемой посуды появится в Ивангороде. Соглашение о сотрудничестве подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "АЛен" Еленой Купиной на ПМЭФ-2022. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Важно, что инвестор для локализации выбрал Ивангород, где необходимо создание новых рабочих мест. Александр Дрозденко, губернатор

Объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 млрд рублей. На предприятии будет создано 250 рабочих мест, в планах запустить производство в 2023 году. Завод сможет выпускать до 30 млн единиц продукции в месяц.

Компания использует собственные разработки для создания биоразлагаемой посуды. При попадании посуды в окружающую среду она разлагается на углекислый газ, углерод, песок и воду.

Накануне Ленинградская область и Киркоров подписали соглашение о строительстве ТРК.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти