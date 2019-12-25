Филипп Киркоров вложится в строительство торгового комплекса в Ленобласти

На строительство выделят 1,5 млрд рублей.

Стало известно, с какой важной миссией в Петербург приехал король поп-эстрады Филипп Киркоров. Накануне он анонсировал свой приезд на ПМЭФ в соцсетях.

Певец станет инвестором строительства крупного торгового комплекса в Новосаратовке Всеволожского района. Сегодня, 15 июня, на площадке форума правительство Ленинградской области и ООО "Строительные решения" подписали соглашение о социально-экономическим сотрудничестве.

Объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей. Помимо Киркорова учредителем компании является Михаил Баракин. ТРК собираются построить к IV кварталу 2023 года.

Фото: Piter.tv