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Филипп Киркоров вложится в строительство торгового комплекса в Ленобласти
Сегодня, 12:39
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Филипп Киркоров вложится в строительство торгового комплекса в Ленобласти

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На строительство выделят 1,5 млрд рублей.

Стало известно, с какой важной миссией в Петербург приехал король поп-эстрады Филипп Киркоров. Накануне он анонсировал свой приезд на ПМЭФ в соцсетях.

Певец станет инвестором строительства крупного торгового комплекса в Новосаратовке Всеволожского района. Сегодня, 15 июня, на площадке форума правительство Ленинградской области и ООО "Строительные решения" подписали соглашение о социально-экономическим сотрудничестве.

Объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей. Помимо Киркорова учредителем компании является Михаил Баракин. ТРК собираются построить к IV кварталу 2023 года.

Фото: Piter.tv

Теги: инвестор, киркоров, пмэф, торговый комплекс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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