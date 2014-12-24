Во вторник певец отправился в Петербург.

Певец Филипп Киркоров собирается приехать на Санкт-Петербургский международный экономический форум, который стартует завтра, 15 июня.

Об этом король поп-эстрады сообщил в своих соцсетях. По словам Киркорова, на ПМЭФ у него будет "очень важная миссия".

Рад, что именно Санкт-Петербург стал центром юбилейных торжеств по случаю его 350-летия, куда я сегодня и держу путь. И уже завтра буду на открытии XXV Петербургского международного экономического форума. "Новый мир - новые возможности" тема сессии завтрашнего дня. И тема моего юбилейного года. Филипп Киркоров.

На данный момент он находится в Шереметьево и готовится к перелету.

По данным "Фонтанки", Киркоров будет выступать на концерте, организатором которого является МКБ. Он пройдет 15 июня на острове "Новая Голландия".

Видео: Instagram (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta) / @fkirkorov