ФАС перед посевной не отмечает превышения предельных цен на удобрения в России

ФАС проводит регулярный мониторинг цен на удобрения на внутреннем рынке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверие посевной кампании не фиксирует превышения предельных цен на удобрения. Соответствующее заявление журналистам сделали представители надзорного органа страны. Специалисты уведомили СМИ, что жалоб от отечественных аграриев в ведомство не поступало, а потребители будут обеспечены удобрениями по доступным ценам.

В преддверии посевной кампании служба не фиксирует превышения предельных цен на удобрения . Жалоб со стороны сельхозпроизводителей в ФАС России не поступало. пресс-служба ФАС России

Стоимость удобрений в текущий момент находится на уровне сентября 2022 года. В рамках утвержденных правительством торговых политик от крупнейших производителей. По данным ФАС, механизм фиксации внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию позволит полностью обеспечить аграриев удобрениями по доступным ценам.

Половину готовой еды в магазинах Петербурга отправляют на списание из-за просрочки.

