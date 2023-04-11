ФАС перед посевной не отмечает превышения предельных цен на удобрения в России
Сегодня, 10:40
174
ФАС проводит регулярный мониторинг цен на удобрения на внутреннем рынке.

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверие посевной кампании не фиксирует превышения предельных цен на удобрения. Соответствующее заявление журналистам сделали представители надзорного органа страны. Специалисты уведомили СМИ, что  жалоб от отечественных аграриев в ведомство не поступало, а потребители будут обеспечены удобрениями по доступным ценам.

В преддверии посевной кампании служба не фиксирует превышения предельных цен на удобрения . Жалоб со стороны сельхозпроизводителей в ФАС России не поступало.

пресс-служба ФАС России

Стоимость удобрений в текущий момент  находится на уровне сентября 2022 года. В рамках утвержденных правительством торговых политик от крупнейших производителей. По данным ФАС, механизм фиксации внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию позволит полностью обеспечить аграриев удобрениями по доступным ценам.

Фото: pxhere.com

