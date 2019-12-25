В Петербурге не решен вопрос по 18 социальным объектам

Валерий Москаленко рассказал, сколько не хватает городу социальных объектов.

Дефицит социальных объектов в Петербурге на данный момент составляет 125 объектов. К ним относятся школы, детские сады и поликлиники. Об этом на заседании правительства города сказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, передает корреспондент Piter.tv.

Ранее дефицит составлял 156 объектов. 107 объектов из 125 находятся в стадии реализации. Это означает, что они строятся либо в рамках Адресной инвестиционной программы, либо за счет собственных средств инвестора. Не решен вопрос по 18 объектам.

К 2025 году, я думаю, подавляющая часть будет введена. Валерий Москаленко.

Весь дефицит, который был накоплен к 2019 году, к 2024 году будет ликвидирован, сказал глава Комитета.

В 2021 году комитет имущественных отношений выкупил 36 социальных объектов. Это больше, чем было запланировано.

Ранее на заседании правительства говорили о туристических итогах 2021 года и перспективах. Стало известно о том, что Смольный хочет ввести туристический сбор.

Фото: Piter.tv