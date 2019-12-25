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Власти Петербурга хотят вернуться к инициативе ввести туристический сбор
Сегодня, 10:28
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Власти Петербурга хотят вернуться к инициативе ввести туристический сбор

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Предложение было озвучено еще в 2019 году. К нему планируют вернуться.

Власти Петербурга планируют вернуться к законопроекту, который позволит взимать туристический сбор с туристов. Об этом на заседании городского правительства 28 июня сказал губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, региональные власти продолжают работать в этом направлении совместно с федеральными коллегами. По мнению Беглова, у субъекта должны быть такие полномочия. Вопрос не успели решить до пандемии.

Ожидается, что деньги с туристического сбора пойдут на поддержание состояния исторического центра, ремонт и реставрацию объектов культурного наследия. 

Изменения хотят внести в Налоговый кодекс. В 2019 году Беглов говорил о том, что сбор составит 100 рублей в сутки. Сейчас цена, вероятно, изменится.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что сфера туризма в 2021 году принесла в бюджет Петербурга почти 234 млрд рублей. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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