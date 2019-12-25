Сфера туризма в 2021 году принесла в бюджет Петербурга почти 234 млрд рублей

За прошлый год в городе побывали 250 тысяч иностранных туристов.

Вклад индустрии туризма в экономику Петербурга в 2021 году составит 233,9 млрд рублей. 26,8 млрд — это налоговые поступления. Об этом во время заседания правительства города сказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Корнеев отметил, после кризисного 2020 года в 2021 международный туризм в мире остался на 70% ниже 2019 года. При этом по сравнению с 2020 годом ситуация улучшилась. Петербург восстанавливает туристический поток в 2 раза быстрее, чем некоторые другие мировые туристические центры, например, Барселона.

Премиями в 2021 году были отмечены гостиничный бизнес Петербурга, событийный туризм и гастротуризм. За год Северную столицу посетили всего 250 тысяч иностранцев. По словам председателя Комитета, это произошло по "непонятным причинам".

Затем Корнеев перешел к предварительным итогам прошедших 6 месяцев 2022 года. За это время в Петербурге побывали 3,7 млн туристов, 130 тысяч из которых — иностранцы. Это на 50 тысяч больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Сейчас "частичное импортозамещение иностранных туристов", как выразился чиновник, происходит за счет сограждан. Повышенный интерес к Петербургу проявляют жители Москвы, Московской области, Северо-Западного, Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов. В Смольном ожидают, что Петербург в 2022 году посетят минимум 5-6 млн туристов.

Перспективные направления туризма — деловой и медицинский.

Фото: Piter.tv