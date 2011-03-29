Киркоров показал клип к официальному саундтреку фильма "Елки 8"

На большой экран фильм выйдет 30 декабря.

Филипп Киркоров представил премьеру клипа на песню "Раненый". Она стала официальным саундтреком фильма "Елки 8".

Композицию написал Андрей Резников. Режиссером клипа выступил Василий Зоркий.

8 — это бесконечность. Пусть в вашей жизни будут бесконечно счастливые дни, бесконечно влюблённые лица вокруг, бесконечно праздничные события. сказал Филипп Киркоров.

Премьера новой части новогодней саги "Ёлки" состоится 30 декабря. В фильме снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина и другие.

Ранее Piter.TV писал о том, что Бузова и Собчак оказались в пятерке самых обсуждаемых ведущих в "Одноклассниках".

Видео: Youtube/Филипп Киркоров