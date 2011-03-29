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Киркоров показал клип к официальному саундтреку фильма "Елки 8"

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На большой экран фильм выйдет 30 декабря.

Филипп Киркоров представил премьеру клипа на песню "Раненый". Она стала официальным саундтреком фильма "Елки 8". 

Композицию написал Андрей Резников. Режиссером клипа выступил Василий Зоркий.

8 — это бесконечность. Пусть в вашей жизни будут бесконечно счастливые дни, бесконечно влюблённые лица вокруг, бесконечно праздничные события.

сказал Филипп Киркоров.

Премьера новой части новогодней саги "Ёлки" состоится 30 декабря. В фильме снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина и другие. 

Ранее Piter.TV писал о том, что Бузова и Собчак оказались в пятерке самых обсуждаемых ведущих в "Одноклассниках". 

Видео: Youtube/Филипп Киркоров

 

Теги: елки 8, клип, раненый, филипп киркоров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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