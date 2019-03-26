Экс-депутат Рады потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины

Политик отреагировала на скандал с таксистом в Киеве, который говорил на русском языке.

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины. Об этом она заявила в интервью программе "Говорит большой Львов".

Политик отреагировала на скандал с таксистом в Киеве, который говорил на русском языке. Пассажиры потребовали от мужчины говорить по-украински, после чего тот попросил их покинуть машины. Компания Bolt, в которой работал водитель, отстранила его от работы. Фарион отметила, что для таких людей надо создавать штраф-батальон и отправлять их "рыть окопы".

Такие люди заслуживают лишь одного – полной и абсолютной утилизации. Ирина Фарион, экс-депутат Рады

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Видео: YouTube / ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ