Олег Царев прокомментировал работу ВСУ в Курской области.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский принципиально в публичном пространстве не комментирует происходящее в Курской области, а в странах коллективного Запада находятся не в восторге от того, что делает Украина. Соответствующее мнение журналистам телеканала "360.ru" высказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Иностранец добавил, что происходившее в российском регионе не повлияет на позиции главы Украины во власти, а также на исход сражений. По мнению экс-парламентария Украины, в стране после начала событий в Курской области началась эйфория. Для чиновников с Банковой улицы нет предпосылок для импичмента, переворота или военного мятежа.

Тем не менее Зеленский не комментирует никак. Ведь он, наоборот, должен был быть сейчас на вершине хайпа, он должен был раздавать интервью, он должен был рассказывать, как все произошло, и наращивать свой рейтинг. Но он этого не делает. Почему? Потому что он смотрит, чем это все закончится. Олег Царев экс-депутат Верховной Рады

По его мнению, Владимир Зеленский будет говорить разное в зависимости от того, чем и когда закончатся бои в зоне специальной военной операции. При этом Олег Царев отметил, что в западных СМИ реагируют на происходящее безо всякого пиетета, употребляя очень холодно слово "вылазка".

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Фото: YouTube / Бонд, просто Бонд