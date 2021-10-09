В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион

Преступление мог совершить 18-летний юноша.

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, известной оскорблениями русскоговорящих украинских граждан, задержан в городе Днепропетровске. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Он пояснил, что местный министр по внутренним делам Игорь Клименко доложил главе страны о задержании фигуранта расследования в совершении убийства политика. Президент заметил, что ведутся следственные действия и организованы необходимые экспертизы.

Задержан 18-летний парень. На данный момент следствие склоняется к мнению, что стрелок - лишь исполнитель. Игорь Клименко, глава МВД Украины

Владимир Зеленский назвал операцию по задержанию "очень непростой". Глава МВД добавил, что задержанный является жителем города Днепр. По словам Игоря Клименко, во время подготовки убийства молодой человек арендовал не менее трех квартир во Львове.

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