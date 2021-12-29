Дмитрий Гудков сообщил о запрете въезда в Грузию

Политик уверен, что решение было "политическим".

Бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова депортируют из Грузии на Украину. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, по прилете в аэропорт Тбилиси пограничники отказались впускать его в страну и решили "депортировать назад в Киев". Гудков отметил, что в Грузии у него была запланирована "встреча с активистами и дипломатами".

О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. <…> Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников. Дмитрий Гудков, экс-депутат Госдумы

Гудков уверен, что решение было "политическим".

Напомним, Гудков покинул Россию и отправился на Украину в прошлом году после возбуждения уголовного дела о причинении имущественного ущерба помещению департамента городского имущества Москвы. По делу он проходит подозреваемым.

Ранее МВД Белоруссии опубликовало видео с признанием россиянки Цвикевич в участии в протестах.

Видео: Telegram / Гудков