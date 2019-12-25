Экс-депутат Госдумы обвинил генерала МВД в вымогательстве миллиона долларов

Сам генерал отвергает это.

Следственный комитет России ведет проверку в отношении бывшего заместителя начальника следственного департамента МВД генерал-майора юстиции Александра Краковского, которого экс-депутат Госдумы Леонид Маевский обвинил в вымогательстве у него одного миллиона долларов. Об этом информирует газета "Коммерсантъ".

Согласно данным издания, Маевский обвинил Краковского в вымогательстве денег за хранение акций Владивостокского торгового морского порта, арестованных в рамках дела в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые тот ему передал в 2018 году.

Маевский утверждает, что провел с Краковским две встречи, в ходе которых обсуждалась передача ценных бумаг на хранение. По словам экс-депутата Госдумы, Краковский заявил, что передача акций возможна при выплате ему одного миллиона долларов.

Сам генерал-майор рассказал, что одна из встреч действительно состоялась, но она была в присутствии следователя по делу Магомедовых. Также Краковский отверг всякие разговоры о деньгах.

Адвокат Краковского заявил, что обвинения Маевского ничем не подтверждены. Он считает, что новое дело в отношении генерала может готовиться на тот случай, если развалится нынешнее.

Ранее в результате стрельбы в казанской школе погибли семь человек.

Фото: pixabay.com