В Москве арестовали троих генералов МВД за злоупотребление полномочиями

Под стражей все трое пробудут до июня.

Басманный районный суд Москвы отправил под арест трех генералов МВД, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. До июня под стражей пробудут заместители начальника следственного департамента Александр Бирюков и Александр Краковский и старший следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Басманного суда.

По информации следкома, уголовное дело, в котором все трое являются фигурантами, еще расследуется. Производство было возбуждено, когда стало известно, что в прошлом году все трое приняли ряд процессуальных решений по уголовному делу о мошенничестве в пользу обвиняемого. Им был бизнесмен Альберт Худоян, который неожиданно перешел из СИЗО под домашний арест. В СМИ появлялась информация, что за этот мягкий перевод обвиняемые получили многомиллионные взятки.

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Фото: Московский городской суд / "ВКонтакте"