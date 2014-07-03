Андрей Гнусин будет под стражей до 7 ноября.

Экс-чиновника мэрии Саратова арестовали по делу о превышении полномочий. Об этом сообщают официальные представители судебной инстанции. Решение о мере пресечения для подозреваемого принял Октябрьский районный суд. Фигурантом расследования стал бывший заместитель главы городской администрации Андрей Гнусин.

Гнусину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 26 суток, до 7 ноября 2021 года. пресс-служба суда

Напомним, что в отношении Андрея Гнусина возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ, а также по статье 198 УК РФ (за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов). Местные журналисты уточнили, что бывший чиновник подозревается в махинациях, связанных с землей. Мужчина занимал должностной пост, связанный с градостроительством, в период с 2014-го по март 2017 года.

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Фото: Piter.tv