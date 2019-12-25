Экс-чиновник Украины продавал экстрадицию в Москве

Он оценивал свои услуги в пять миллионов долларов.

В Москве сотрудники Следственного комитета России и ФСБ задержали донецкого предпринимателя и бывшего советника экс-премьер-министра Украины Игоря Сосновского. Об этом информирует "Коммерсантъ". Сообщается, что за несколько миллионов долларов Сосновский дал обещание прекратить уголовное преследование экс-главы "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака. По его словам, он обладал связями в органах ФСБ России.

Издание уточняет, сумма за сделку составляла пять миллионов долларов. За эти деньги Сосновский предлагал Шпаку сменить ему статус с обвиняемого на свидетеля, а затем экстрадировать его в Россию, где уголовное дело закроют. При отказе он пообещал, что Шпака, напротив, экстрадируют из Украины в Россию через Интерпол.

Сосновского задержали сотрудники ФСБ при переговорах и передаче денег товарищу Шпака. Давать какие-либо показания он отказался, сославшись на Конституцию, позволяющую не свидетельствовать против себя.

"Коммерсантъ" сообщает, что 29 апреля Пресненский районный суд должен избрать Сосновскому меру пресечения в виде ареста.

Напомним, Шпак был заочно арестован в 2019 году в России по обвинению в растрате почти двух миллиардов рублей. Также его объявили в международный розыск. По некоторым сведениям, в настоящее время он скрывается на Украине.

Ранее на Украине призвали Зеленского обсудить с Путиным оборот рубля в Донбассе.

Фото: Следственный комитет РФ