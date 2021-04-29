Оперативники установили причастность 16 человек к радикальному украинскому движению.

ФСБ задержала в девяти городах России молодежных радикалов. Об этом сообщили представители силового ведомства. В общей сложности в рамках операции пойманы 16 человек, имеющих отношение к "М.К.У.". Предположительно, они занимались подготовкой взрывов на территории РФ. Деятельность сторонников контролировал глава "М.К.У." Егор Краснов.

В ФСБ полагают, что вовлечение участников группировки проходила поэтапно. Сначала украинское руководство просило членов молодежного движения наносить экстремистские надписи на здания, после - избить бездомного или члена субкультуры. После этого радикалы совершали нападения на граждан, полицию, а также поджигали или взрывали здания органов власти.

В... Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества пресс-служба ФСБ РФ

В настоящее время задержанные обвиняются в экстремизме, насильственных преступлениях, а также подготовке взрывов в административных объектах. Во время обысков у фигурантов дела оперативники изъяли холодное оружие, видеоотчеты о проведенных преступных акциях. Установлен факт переписки радикалов с главарем.

"М.К.У." - молодежная радикальная неонацистская экстремистская организация.

ФСБ России задержала 14 участников украинского "М.К.У".

Видео: ФСБ России