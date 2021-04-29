ФСБ задержала в девяти городах России молодежных радикалов. Об этом сообщили представители силового ведомства. В общей сложности в рамках операции пойманы 16 человек, имеющих отношение к "М.К.У.". Предположительно, они занимались подготовкой взрывов на территории РФ. Деятельность сторонников контролировал глава "М.К.У." Егор Краснов.
В ФСБ полагают, что вовлечение участников группировки проходила поэтапно. Сначала украинское руководство просило членов молодежного движения наносить экстремистские надписи на здания, после - избить бездомного или члена субкультуры. После этого радикалы совершали нападения на граждан, полицию, а также поджигали или взрывали здания органов власти.
В... Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества
пресс-служба ФСБ РФ
В настоящее время задержанные обвиняются в экстремизме, насильственных преступлениях, а также подготовке взрывов в административных объектах. Во время обысков у фигурантов дела оперативники изъяли холодное оружие, видеоотчеты о проведенных преступных акциях. Установлен факт переписки радикалов с главарем.
"М.К.У." - молодежная радикальная неонацистская экстремистская организация.
ФСБ России задержала 14 участников украинского "М.К.У".
Видео: ФСБ России
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