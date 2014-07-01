ФСБ России задержала 14 участников украинского "М.К.У"

Подозреваемые пойманы в Геленджике и Ярославле.

ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского радикального неонацистского сообщества "М.К.У". У подозреваемых силовики изъяли экстремистские материалы, холодное оружие и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Об этом рассказали представители Центра общественных связей. Они уточнили, что операция проводилась при сотрудничестве со Следственным комитетом, который возбудил против фигурантов уголовное дело по статье 282.1 УК РФ.

Пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества, созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев. ЦОС ФСБ

Известно, что тринадцать членов группировки романы в Геленджике и еще один - в Ярославле.

Суд оставил Ивана Сафронова под стражей.

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