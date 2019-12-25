Суд оставил Ивана Сафронова под стражей

Чиновник, обвиняемый в госизмене, будет под стражей до 7 мая.

Суд оставил советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова под стражей. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы судебной инстанции. В Мосгорсуде признали законным постановлением нижестоящего ведомства о продлении фигуранту расследования ареста до 7 мая.

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока содержания под стражей Сафронова и постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу стороны защиты Сафронова - без удовлетворения. пресс-служба Мосгорсуда

Напомним, что Иван Сафронов задержан с 7 июля 2020 года. В его отношении ведется уголовное дело по статье за государственную измену. Обвиняемый не признает вину. В ФСБ полагают, что чиновник в 2012 году был завербован чешскими спецслужбами, чтобы передавать сведения противнику о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки, а также о деятельность РФ на Ближнем Востоке. В надзорном ведомстве полагают, что конечным получателем секретных данных были США.

Сафронов рассказал омбудсмену Москвы о новом сокамернике.

Фото: Следственный комитет России