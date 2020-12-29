Сафронов рассказал омбудсмену Москвы о новом сокамернике

Накануне с Сафроновым в камеру поместили человека, обвиняемого в преступлении по криминальной статье.

Бывший журналист "Коммерсанта", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, рассказал омбудсмену Москвы Татьяне Потяевой о новом сокамернике. Об этом пишут "РИА Новости".

Уполномоченный по правам человека посетила Сафронова в СИЗО "Лефортово". Она рассказала, что во время прошлого визита у бывшего журналиста было два вопроса — один медицинского характера, второй касался сокамерника. Дело в том, что с Сафроновым в камеру поместили человека, обвиняемого в преступлении по криминальной статье.

Сейчас у него нормальный сокамерник. Мое обращение к коллегам во ФСИН возымело свое действие. Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Москве

Она подчеркнула, что сейчас у Сафронова нет претензий к условиям нахождения в СИЗО.

Ранее Песков заявил, что Путину доложат о связи дела Сафронова с работой в "Коммерсанте".

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