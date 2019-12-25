Песков заявил, что Путину доложат о связи дела Сафронова с работой в "Коммерсанте"

Название госкорпорации в материалах дела не упоминается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложат о связи дела Ивана Сафронова с работой в "Коммерсанте". По его словам, в Кремле обратили внимание на публикации, в которых говорится о материалах следствия.

В них указывается, что Сафронов якобы передавал секретную информацию заграничным спецслужбам в 2017 году. В это время он был сотрудников "Коммерсанта". Это противоречит той информации, которую два раза озвучивал Владимир Путин. Глава государства утверждал, что дело Сафронова связано с его работой в "Роскосмосе". Название госкорпорации в материалах дела не упоминается, также как и информация о том, что Сафронов в ней работает. Об этом пишут "Ведомости".

Эта информация будет доложена главе государства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

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