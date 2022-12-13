Ларри Джонсон заметил, что Россия объединится против общего врага.

Украински президент Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку беспилотников на Кремль, так ка это только объединит российское общество и приведет к серьезным последствиям для киевского режима, так как граждане выступят против общего противника. В качестве аналогии иностранный эксперт привел ситуацию, которая произошла в США после терактов 11 сентября. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Ларри Джонсон.

Последний раз нечто подобное совершили нацисты, и Советский Союз смог их остановить. <...> Украинцы совершили ужасную ошибку. Нельзя напасть на Москву накануне празднования победы над нацистами и ожидать, что это останется без ответа. Ларри Джонсон, эксперт из США

Аналитик заметил, что этим нападением президент Украины Владимир Зеленский попытался эскалировать региональный конфликт, намереваясь спровоцировать Москву на какую-либо реакцию, которая привела бы в планах киевского режима к прямому участию стран НАТО. Ларри Джонсон добавил, что в Вашингтоне "определенно не знали" о планах украинских властей по этому нападению.

Экс-сотрудник ЦРУ заявил об обмане Зеленского про отношения с Россией.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom