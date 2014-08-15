В заказнике "Северное побережье Невской губы" 8 сентября откроется детская экотропа

Протяженность маршрута составит 2,2 км.

В среду, 8 сентября, в природном заказнике "Северное побережье Невской губы" состоится торжественное отрытие детской экологической тропы "У Лукоморья". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на комитет по природопользованию.

Маршрут будет проходить по старинному парку "Ближние дубки", который был создан в XVIII веке, через участки широколиственных лесов и по побережью Финского залива. Он будет сопровождаться стендами с изображением персонажей народных сказок, которые расскажут юным петербуржцам об особенностях территории. Тексты оформят с авторскими рисунками и декоративными элементами в народном стиле. Кроме того, на трассе можно будет встретить деревянные резные фигуры животных, кормушки для птиц, указатели, зоны для отдыха.

Сделать экологический маршрут для детей губернатора Петербурга попросила жительница Лисьего Носа на личном приеме. Губернатор в удовлетворении просьбы не отказал. Как оказалось, концепция экотропы уже готовы.

Фото: gov.spb.ru