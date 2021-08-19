Экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину

По его мнению, Украина лишилась пяти миллиардов долларов ежегодного дохода.

Украинский экономист Юрий Атаманюк, как Канцлер Германии Ангела Меркель "развела" Киев проектом "Северный поток – 2". Своими рассуждениями он поделился в эфире телевизионного канал "Наш".

По словам специалиста, канцлер заслуживает самых лучших оценок со стороны граждан ФРГ, так как она смогла забрать у Киева транзит газа, что обеспечивало государство пятью миллиардами долларов в год.

Она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <…> по классике вот полностью. Юрий Атаманюк, украинский экономист

Он подчеркнул, что таких людей на Украине почему-то постоянно благодарят и называют партнерами. По словам Атаманюка, СП-2 стал причиной краха отечественной промышленности, оттока рабочей силы и прочих негативных для государства последствий.

Ранее правительство ФРГ озвучило примерную программу визита канцлера страны Ангелы Меркель в Москву. Это будет последний официальный визит Меркель в Россию в качестве канцлера Германии. До этого она посещала РФ весной 2018 года. Выборы в бундестаг состоятся в сентябре текущего года. Меркель не будет претендовать на должность канцлера, которую занимает с 2005 года.

Видео: Youtube/НАШ