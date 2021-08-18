В Германии рассказали о предстоящем визите Меркель в РФ

Она встретится с Путиным и обсудит с ним Афганистан, Украину и Белоруссию.

Правительство ФРГ озвучило примерную программу визита канцлера страны Ангелы Меркель в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кабинета министров Германии Штеффена Зайберта.

Меркель посетит Москву 20 августа. Здесь у нее запланирована встреча с российский лидером Владимиром Путиным, пресс-конференция, а также возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Отмечается, что среди возможных тем обсуждения с главой РФ у Меркель намечены вопросы о ситуации в Афганистане, Белоруссии и конфликте на юго-востоке Украины.

После России Меркель отправится в Украину. Там у нее запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Отметим, что это будет последний официальный визит Меркель в Россию в качестве канцлера Германии. До этого она посещала РФ весной 2018 года.

Напомним, выборы в бундестаг состоятся в сентябре текущего года. Ангела Меркель не будет претендовать на должность канцлера, которую занимает с 2005 года.

Ранее в Германии оценили последствия отказа страны от "Северного потока - 2".

Фото: kremlin.ru