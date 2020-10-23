В Германии оценили последствия отказа страны от "Северного потока - 2"

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен заявил, что отказ от трубопровода "Северный поток – 2" грозит государству "гибелью как развитой промышленной державы". Об этом он сказал в интервью изданию "Известия".
По его словам, отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель от ядерной энергетики стал ошибкой, которая привела к критической ситуации в энергетической отрасли.
Таким образом, на мой взгляд, <...> "Северный поток – 2" стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия.
Йорг Мойтен, сопредседатель АдГ
Он подчеркнул, если политическое объединение "Зеленые" победит на выборах в парламент страны, то они могут поменять идеологический курс, вследствие чего отношение Германии к СП-2 может сильно поменяться.
Напомним, выборы в бундестаг состоятся в сентябре текущего года. Ангела Меркель не будет претендовать на должность канцлера, которую занимает с 2005 года.
Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Киев в условиях достройки трубопровода "Северный поток - 2" должен потребовать у Соединенных Штатов статус "особого" союзника вне Североатлантического Альянса.
Фото: pixabay.com
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