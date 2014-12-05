Экономист Ругер: санкции США против России оказались "выстрелом себе в ногу"

Эксперт рассказал, что администрация Байдена не может повлиять на политику России по Украине.

Экономист Уильям Ругер заявил, что санкции США против России оказались "выстрелом себе в ногу". Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал президент Американского института экономических исследований. Специалист уточнил, что ограничительные меры редко приводят к тому, что страны, против которых используется давление, меняет "свое поведение".

Повторюсь: все очень предсказуемо. И типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения…на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу. Уильям Ругер, эксперт

Ученый напомним, что даже в условиях западных санкций российской стороне удается увеличивать свои доходы от реализации в мире энергетических ресурсов. По мнению аналитика, речь идет об очередном инциденте с "непреднамеренными последствиями", которые являются результатом некорректной политики Запада. Уильям Ругер уточнил, что населению страны рассказывали об арестованных яхтах олигархов, но после обычным американцам пришлось платить средства за их содержание. Эксперт также недоволен тем, что США объявили о необходимости выделения денежных субсидии для глобальной продовольственной помощи.

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Фото и видео: FOX News