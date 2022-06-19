Юли Голубева подвела итоги опроса в социальных сетях.

"Газпром-медиа" рассказал о мнении россиян по поводу влияния "отмены" культуры РФ Западом. В рамках сессии "Культура отмены: беспрецедентные вызовы для медиаотрасли. Информационная политика стран в эпоху постправды", организованной в рамках Петербургского международного экономического форума, заместитель генерального директора компании "Газпром-медиа" Юлия Голубева отметила, что около 55% граждан страны не чувствуют на себе влияния данного западного феномена. Она подчеркнула, что опрос проводился в социальных сетях. В общей сложности в нем приняли участие свыше четырех тысяч человек.

Порядка 55% респондентов ответили "нет" на вопрос…Надо заметить, что 20% участников опроса сказали, что не знают, что такое "культура отмены". Юлия Голубева, замглавы "Газпром-медиа"

Первый заместитель главы АНО "Диалог" Ленар Файзутдинов добавил участникам мероприятия, что в условиях, при которых россияне подписаны в соцсетях на большое количество анонимных каналов, распространяющих непроведенные сведения и фейк-ньюс, специалистам важно понимать, как работает инфраструктура каналов информирования граждан в Интернете. Это поможет в качественной работе по борьбе с подобными ресурсами.

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Фото и видео: ПМЭФ, Telegram / Кровавая барыня