Артист в Хайфе спел песню Матвея Блантера.

Российский артист и пародист Максим Галкин спел о возвращении на родину на концерте в Израиле. Ролик размещен в Telegram-канале издания News.ru. Известно, что мероприятие состоялось в местном городе Хайфа. В песне говорилось о том, что герой возвращается домой в качестве "награды за былые муки". По словам зрителей, исполнитель чередовал монологи с музыкальными номерами.

Нас ждёт награда за все былые муки, мы опять в родной вернёмся дом. текст песни

Напомним, что данная музыкальная композиция была написана в 1945 году. Автором является Матвей Блантер, который переложил текст на слова поэта Владимира Масса. Сюжет песни повествует о расставании и скорой встрече двух влюбленных на родной земле.

Галкин рассказал про любимые книги Пугачевой.

Фото и видео: Telegram / News.ru