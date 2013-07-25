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Максим Галкин спел о возвращении на родину на концерте в Израиле

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Артист в Хайфе спел песню Матвея Блантера.

Российский артист и пародист Максим Галкин спел о возвращении на родину на концерте в Израиле. Ролик размещен в Telegram-канале издания News.ru. Известно, что мероприятие состоялось в местном городе Хайфа. В песне говорилось о том, что герой возвращается домой в качестве "награды за былые муки". По словам зрителей, исполнитель чередовал монологи с музыкальными номерами. 

Нас ждёт награда за все былые муки, мы опять в родной вернёмся дом.

текст песни 

Напомним, что данная музыкальная композиция была написана в 1945 году. Автором является Матвей Блантер, который переложил текст на слова поэта Владимира Масса. Сюжет  песни повествует о расставании и скорой встрече двух влюбленных на родной земле.

Галкин рассказал про любимые книги Пугачевой.

Фото и видео: Telegram / News.ru

Теги: израиль, концерт, максим галкин, хайфа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Музыка,

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