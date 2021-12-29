Галкин рассказал про любимые книги Пугачевой

Стало известно, что Пугачева любит роман "Долина кукол".

Максим Галкин в интервью литературному критику Галине Юзефович рассказал о том, какие книги любит читать Алла Пугачева. Телеведущий сказал, что большиснтво книг, которые она называла, он не читал.

Ее настольная книга — двухтомник воспоминаний Константина Коровина, она его обожает. Всегда с удовольствием мне его пересказывала. Максим Галкин, телеведущий

Оказалось, что Пугачевой нравится роман про Голливуд "Долина кукол".

Она все время, видя, кого-то на эстраде, говорит: "вот в "Долине кукол" был такой персонаж. Максим Галкин, телеведущий

Галкин также сказал, что часто Пугачева читает стихи Цветаевой, Ахматовой, нравится ей и Мандельштам.

Ранее мы писали, что Бузова и Собчак оказались в пятерке самых обсуждаемых ведущих в "Одноклассниках".

Видео: YouTube / Юзефович