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Галкин рассказал про любимые книги Пугачевой

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Стало известно, что Пугачева любит роман "Долина кукол".

Максим Галкин в интервью литературному критику Галине Юзефович рассказал о том, какие книги любит читать Алла Пугачева. Телеведущий сказал, что большиснтво книг, которые она называла, он не читал.

Ее настольная книга — двухтомник воспоминаний Константина Коровина, она его обожает. Всегда с удовольствием мне его пересказывала.

Максим Галкин, телеведущий 

Оказалось, что Пугачевой нравится роман про Голливуд "Долина кукол".

Она все время, видя, кого-то на эстраде, говорит: "вот в "Долине кукол" был такой персонаж.

Максим Галкин, телеведущий 

Галкин также сказал, что часто Пугачева читает стихи Цветаевой, Ахматовой, нравится ей и Мандельштам.

Ранее мы писали, что Бузова и Собчак оказались в пятерке самых обсуждаемых ведущих в "Одноклассниках". 

Видео: YouTube / Юзефович

Теги: алла пугачева и максим галкин, любимые книги пугачевой
Категории: Лента новостей, Новости России,

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