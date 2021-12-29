Галкин рассказал про любимые книги Пугачевой

Максим Галкин в интервью литературному критику Галине Юзефович рассказал о том, какие книги любит читать Алла Пугачева. Телеведущий сказал, что большиснтво книг, которые она называла, он не читал.
Ее настольная книга — двухтомник воспоминаний Константина Коровина, она его обожает. Всегда с удовольствием мне его пересказывала.
Максим Галкин, телеведущий
Оказалось, что Пугачевой нравится роман про Голливуд "Долина кукол".
Она все время, видя, кого-то на эстраде, говорит: "вот в "Долине кукол" был такой персонаж.
Максим Галкин, телеведущий
Галкин также сказал, что часто Пугачева читает стихи Цветаевой, Ахматовой, нравится ей и Мандельштам.
Ранее мы писали, что Бузова и Собчак оказались в пятерке самых обсуждаемых ведущих в "Одноклассниках".
Видео: YouTube / Юзефович
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