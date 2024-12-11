Экономист Катасонов: российские банки начали хитрить с процентами по вкладам

Валентин Катасонов рассказал об ожиданиях, которые не сбылись.

Российский экономист Валентин Катасонов для издания "Царьград" сообщил о том, что отечественные банки начали хитрить с процентами по вкладам. По его словам, организации рассчитывали, что Центральный банк повысит ключевую ставку к концу 2024 года. Однако этого сценария не произошло, поэтому фиксируется проблема, связанная с неверными прогнозами. Жители страны начали замечать подозрительные ошибки при начислении процентов по депозитам. Эксперт указал, что банки полагали, что смогут поднять ставки по кредитам и активным операциям, но из-за отсутствия прогресса в росте ключевой ставки, такой план не сработал.

Поэтому они сейчас пытаются как-то мухлевать. Как они могут это делать? Например, допускать какие-то якобы ошибки в расчетах. Но также могут быть более тонкие вещи. Валентин Катасонов, доктор экономических наук

Профессор обратил внимание аудитории на то, что в договорах по кредитам и вкладам у потребителей остаются пункты, написанные мелким шрифтом. Эти строчки могут дать банкам возможность пересмотреть условия соглашений. Такая проблема вызывает беспокойство у россиян, которые недавно открывали вклады на короткий срок (от трех до шести месяцев). Срок действия таких вкладов скоро истекает, а у граждан нет уверенности в их продлении. Дополнительно активность показывают микрофинансовые компании. Они стремятся привлечь к себе новых клиентов, решивших уйти из банков.

Катасонов не исключил, что банки могут хитрить с активными транзакциями. Экономист выразил сомнения относительно стратегии государственного финансового регулятора по увеличению ключевой ставки, которая была нацелена на сдерживание инфляционных показателей. Аналитик считает, что такие меры, наоборот, только ускоряют инфляцию и скажутся на росте издержке у компаний, которые сейчас вынуждены платить высокие проценты. В свою очередь такая ситуация отразится на ценах.

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Фото: Piter.tv