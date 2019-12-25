Самарские ученые рассказали о своей разработке.

Экологически чистый криогенный двигатель разрабатывают в России. Об этом рассказали представители Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева. Специалисты уточнили, что аппарат будет работать на жидком азоте. такие устройства не будут оставлять тепловых следов, а поэтому смогут использоваться в дронах специального назначения или экологически чистом общественном транспорте.

Система позволяет хранить криогенные вещества как в жидком состоянии, так и в газообразном. Система также позволяет управлять временем регазификации для получения необходимых параметров состояния криотоплива Дмитрий Угланов, заместитель директора Института двигателей и энергетических установок Самарского университета

Жидкий азот нагревается, превращаясь в пар высокого давления, а после этого совершает полезную нагрузку в расширительной машине роторно-поршневого типа. Вес аппарата сопоставим с поршневыми двигателями аналогичной мощности. При этом расход криотоплива составит от 5 до 15 кг на один киловатт-час.

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