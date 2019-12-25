Заказ выполнит американская компания Gryphon Technologies.

Пентагон заказал ядерный двигатель для космического корабля. Концепт аппарата опубликован специалистами NASA. Эксперты рассказали, что одной из основных трудностей, из-за которых полеты в космос ограничены, это огромные затраты энергии, необходимые для вывода на орбиту Земли полезной нагрузки. Сейчас разрабатываются специальные двигатели, работающие от ядерного реактора. Такая технология в теории позволит создать тягу на протяжении длительного промежутка времени, но при этом не тратить большое количество топлива.

В издании New Atlas отметили, что Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США подписало контракт с компанией Gryphon Technologies. Инженеры создадут корабль с ядерной силовой установкой. Объект будет использовать ядерный реактор для нагрева водородного топлива. Данная установка будет в пять раз более эффективна, чем химические ракетные двигатели.

Двигатель Gryphon Technologies использует переработанное топливо от гражданских реакторов. Оно будет на 20 процентов более обогащено, чем исходное сырье.

Первые полеты возвращаемой ракеты "Крыло-СВ" пройдут в конце 2021 года.

Фото: NASA