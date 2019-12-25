Экологи ликвидировали пятна нефти в поселке Белоостров

Нефтепродукты обнаружили на площади 30 кв. метров.

Специалисты аварийной службы устранили пролив нефтепродуктов в Курортном районе Петербурга. Для локализации проблемы они обработали территорию биосорбентом и активной пеной. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию 29 мая.

Накануне, 28 мая, экологи ГУП "Экострой" посетили поселок Белоостров по просьбе местных жителей, которые обнаружили там выброс нефтепродуктов. Эксперты осмотрели поврежденную территорию и увидели радужные пятна в лужах и на земле. Площадь загрязнения составила 30 "квадратов".

Ранее на Piter.tv сообщили, что губернатор Ленобласти обсудил нелегальные свалки с депутатами.

Фото: пресс-служба СПБ ГУП "Экострой"