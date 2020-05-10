Экипажи танков уничтожили пункт управления БПЛА у Часова Яра

Задача выполнена "Южной" группировкой сил на СВО.

Российские экипажи танков Т-72Б3 уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, размещенный в районе населенного пункта Часов Яр на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Южной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции.

Танкисты ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что оказывая огневую поддержку, экипажи танков Т-72Б3 помогают штурмовым подразделениям занимать более выгодные рубежи и позиции на линии соприкосновения. Бойцы также получают возможность наносить огневое поражение живой силе и технике противника, срывать ротации личного состава армии киевского режима и подвоз боекомплекта подразделениям ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России